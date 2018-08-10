Turkcell, 8 çeyrektir dünyanın en çok büyüyen operatörü

Dünyanın ilk dijital operatörü olma vizyonuyla yola devam eden Turkcell, bu başarı hikayesini, finansal sonuçları ve dijital ihracatıyla da taçlandırıyor. “Türkiye’de dünyanın en iyi 4.5G altyapılarından birini kurduk” diyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Altyapı, işimizin olmazsa olması. Ancak biz asıl farkı 1440 stratejimizle yaratıyoruz” diye vurguladı. Geleneksel bir telekom operatörünün müşterisiyle 32 dakikalık ilişkisi olduğuna değinen Terzioğlu, “Biz 32 dakikayla tatmin olmadık. Buna ek olarak bugün müşterilerimiz fizy ile 24 dakika müzik dinliyor, 16 dakika BiP’te mesajlaşıyor, 30 dakika dijital platformumuzda gazete ve dergi okuyor. 55 dakika TV+ ile televizyonu takip ediyor. Yani bugün müşterilerimizle ilişkimiz toplamda 150 dakikayı aşmış durumda” diye ekledi.

Cep telefonu hala en ucuz eğlence

Telekom sektörünün macro etkilere az duyarlı bir sektör olduğuna da değinen Terzioğlu, “Aslında işin gerçeği halkın en ucuz eğlence kaynağı cep telefonu. Bu durum rakamlara da yansımış durumda. Türk insanı dünyanın en çok internet tüketenleri arasında 5’inci sırada yer alıyor. Dünyada birinci ise aylık 11 GB ile Finlandiya…” dedi. Turkcell’de 4.5G ile tüketicilerin iki kat fazla data harcarken, kişi başı tüketimin de aylık 7GB’a ulaştığını belirten Kaan Terzioğlu, bu doğrultuda Turkcell’in finansal sonuçlarını da şu şekilde özetledi: “8 çeyrektir dünyanın en çok büyüyen operatörüyüz. 24 aylık dönemde ciromuzu yüzde 52, EBİTDA’mızı yüzde 107 artırdık. Sadece 2’inci çeyrekte yüzde 18.3 büyüdük.”

‘Karayipler’den, Nepal’den geliyorlar’

Turkcell’in dijital ihracatı ile ilgili bilgi veren Kaan Terzioğlu, “Sadece yerlileşmekle kalmıyor; uygulamalarımızla teknoloji ihracatında da öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Bugün Moldcell müşterilerine bizden satın aldığı BiP’i kendi dijital servisi olarak sunuyor. Afrika’dan, Karayipler’den, Nepal’den, Amerika’nın Latin tarafından Doğu Avrupa’dan operatörler ziyaretimize geliyor. Hikayemizi dinliyor ve uygulamalarımızı inceliyorlar. İşte bu “dijital ihracat” dediğimiz sürecin en somut kanıtı. Böylece biz de büyüyoruz, sektör de. Sektörde sağlıklı bir ortam olunca, bundan rakipler de faydalanıyor” dedi.

“Fiberde paylaşmak eski Türkiye söylemi. Yeni Türkiye söylemi ‘ortak yapmak’ olmalı”

Terzioğlu, dijitalleşecek Türkiye’nin çözmesi gereken konuların başında fiber olduğuna da değindi. Sayın Binali Yıldırım’ın insayatifiyle bir protokol imzalandığını hatırlatan Terzioğlu, “Buna göre fiber altyapısını paylaşacağız dedik. Paylaşmak mevcudu paylaşmaktır. Bu konu mevcudu paylaşmakla bitecek bir konu değil. Yenisini yapmamız lazım. Yenisini yapmak için de farklı bir iş modeli gerekiyor” diye açıkladı. Bugün Türkiye’de 6 milyon hanede fiber olduğuna değinen Terzioğlu, “Oysa ülkemizde 22 milyon hane bulunuyor. Diğer hanelere de götürmemiz gerekiyor. 3 şirketin her birinin bunun aynı anda yapmasının imkanı bulunmuyor” diye ekledi. Türkiye’deki fiber altyapının değerinin sadece 2-3 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıklayan Terzioğlu, Almanya’da ise bu rakamın 60 milyar dolar olduğunu hatırlattı. Kaan Terzioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gerekiyorsa herkes elindeki fiberleri versin ve yeni bir şirket kurulsun. Bütün fiberleri yeni bir şirket altında birleştirip, ilgili şirkete de sen Türkiye’nin her yerine fiber döşeyeceksin demek gerekiyor. İstanbul’dan Ankara’ya 3 tane ayrı otoban yapmadığımız gibi, herkesin kendi otobanını yapması da söz konusu olamaz. Eski Türkiye’de paylaşmak yeterliydi; yeni Türkiye için yeni bir yapı lazım. Paylaşmak eski Türkiye’nin söylemiydi. Yeni Türkiye’nin söyleminin ortak yapmak olması gerekiyor.”