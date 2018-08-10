İzmitli güreşçiler Kandıra’dan madalyayla döndü

Kuruluşunun 150. Yılını Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Yoğurt Festivaliyle kutlayan Kandıra Belediyesi’nin organizasyona katılan İzmit Belediyespor Güreş takımı dokuz madalya aldı ve rakiplerine büyük fark atarak önemli bir başarıya imza attı. Dereceye giren sporcular; minik 1 Barış Kemal üçüncü, teşvik 1 boyu Özgür Güreşen üçüncü, deste küçük boyu Furkan Güler ikinci, deste büyük boyu Ramazan Saçak üçüncü, Oğuzhan Ünal üçüncü, küçük orta küçük boyu Muhammet Gökmen üçüncü, Furkan Turan üçüncü, küçük orta büyük boyu Seçkin Duman birinci, büyük orta boyu Erdal Duman ise birinci oldu.

‘ÖNEMLİ GALİBİYETLER ELDE EDİLDİ’

Güreşçilerin önemli bir başarıya imza attığını kaydeden İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Öztürk “bu sene Süper Lig de mücadele edecek olan Güreş takımımız yeni sezon öncesi hemen hemen bütün organizasyonlara katılarak önemli galibiyetler elde etti. Sporcularımız ve antrenörlerimiz çok iyi çalışarak ilimizi il dışında da temsil ediyor. Ata sporumuz bizim için önemli ve başarılarından dolayı sporcularımızı, antrenörlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.