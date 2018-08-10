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Gölcük'te genç erkek cesedi bulundu!

Gölcük'te, yeşillikte cansız bedeni bulunan ve kimliği tespit edilemeyen gencin yanı başında, çakmak gazı tüpleri görüldü.

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Olay Gölcük Yalı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan 1 Nolu Harb İş Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerine site bahçesinde gezen site sakinleri, yeşil alan içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Yardım servisine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 20’li yaşlarda olduğu tahmin edilen şahsın öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede ise gencin üzerinden kimlik çıkmadı. 
Polis ekiplerince yapılan olay yeri inceleme işlemlerinde ise yüzü ve bedeni moraran gencin, çakmak gazı çekerek öldüğü belirlendi. Gencin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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