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Bugün 13:15 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:17 TSİ )

Gölcük’te 7 ayda 3.345 kişi iş buldu

Sorumluluk bölgesindeki istihdam verileri hakkında bilgilendirmede bulunan İŞKUR Gölcük Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir, “Bu yılın geçen 7 aylık döneminde iş başvurusu yapan 14 bin 71 kişiden 3 bin 345’i istihdam edildi” dedi.

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Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Gölcük Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir, 2018 yılı ocak-temmuz döneminde istihdam edilen vatandaşların sayısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Konu hakkında yaptığı açıklamada kurumlarına geride kalan 7 aylık dönemde iş başvurusu yapan kişi sayısının 14 bin 71 olduğunu belirten Özdemir, işverenlerden alınan açık iş sayısını ise 5 bin 535 olarak açıkladı.

BAŞVURU ÇOK FAZLA

Kurum olarak Gölcük’ün yanı sıra Başiskele ve Karamürsel’de de halka hizmet verdiklerini ifade eden şube müdürü Mehmet Özdemir, “İşsiz vatandaşların istihdam edilmesi için çalışıyoruz. 2018 yılının ilk yedi ayında, sorumlu olduğumuz ilçelerde vatandaşlarımıza iş bulmak amacıyla birçok iş yerine ziyarette bulunduk ve iş arayan vatandaşlarımıza bu işleri anlattık. Geçen sürede ayda iş başvurusu yapan kişi sayısı 14 bin 71 oldu. Buna karşılık açık iş sayısı ise 5 bin 535 oldu” dedi.

934 KİŞİ ÖDENEK ALDI

İşe yerleştirmeler hakkında da bilgilendirmede bulunan Özdemir, “Şu ana kadar 3 bin 345 kişiyi işe yerleştirdik. İşsiz sayısı ise 9 bin 369 kişi olarak kayıtlara geçti. İşsizlik ödeneği alan kişi sayısı bin 252. Ocak-temmuz döneminde işsizlik ödeneği için 2 bin 805 kişi başvurdu, bunların bin 871’i reddedilirken, 934’üne onay çıktı. Ziyaret edilen iş yeri sayısı ise bin 545 oldu” diye konuştu.

Bugün 13:15 TSİ - Ekonomi

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