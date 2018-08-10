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Bugün 13:17 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:20 TSİ )

AB’ye ihracatımız yüzde 26 arttı

Sanayi kenti Kocaeli'den yılın ocak-temmuz döneminde gerçekleştirilen 8 milyar 207 milyon 583 bin dolarlık ihracatın yüzde 68’i AB’ye yapıldı. İlimizden en fazla dış satımın yapıldığı ülkeler Birleşik Krallık, Almanya, Slovenya, Belçika ve Fransa oldu.

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Sanayi ve liman kenti Kocaeli’den, ocak-temmuz döneminde 176 ülke ve 13 serbest bölgeye 8 milyar 207 milyon 583 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde, kent ihracatındaki payı yüzde 68’i bulan Avrupa Birliği’ne (AB) dış satım yüzde 26.2 arttı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yılın aynı dönemindeki ihracat miktarı 7 milyar 412 milyon 404 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

OTOMOTİV İLK SIRADA

İhracat liginde İstanbul ve Bursa’nın ardından üçüncü sırada yer alan kentimizin, bu dönemde ülke ihracatı içindeki payı yüzde 8.7 oldu. Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu’nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda otomotiv tedarik sanayi firmasına ev sahipliği yapan kentin ihracatında bu sektör ilk sırada yer aldı.

AB’YE İHRACAT ARTTI

Ocak-temmuz döneminde Kocaeli’den yapılan ihracatta Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin payı yüzde 68 oldu. AB’ye ihracat, yüzde 26.2’lik artışla 5 milyar 599 milyon 782 bin doları buldu.

Kocaeli bu dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç tüm AB üyelerine ihracat yaptı. Sanayi kentinin yılın 7 aylık döneminde en fazla ihracat yaptığı ülke 1 milyar 10 milyon 26 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı.

ALMANYA İKİNCİ OLDU

Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri ve Avrupa Birliği’nin lokomotifi olarak değerlendirilen Almanya ise Kocaeli’nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu. Almanya'ya yapılan dış satım yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 26 artarak 687 milyon 611 bin dolara çıktı. Kentten yapılan ihracatın bir önceki yılın karşılaştırılabilir dönemine göre yüzde 21.2 arttığı Slovenya, 555 milyon 987 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 533 milyon 147 bin dolarla Belçika, 495 milyon 836 bin dolarla Fransa takip etti.

25 ÜYEYE İHRACAT ARTTI

Ocak-temmuz döneminde 4 milyon 113 bin dolarlık ihracat yapılan Estonya, yüzde 360’lık artışla ilimizin oransal olarak ihracatını en fazla artırdığı AB üyesi oldu. Kentin miktar olarak ihraç performansını en çok artırdığı AB ülkesi ise 185 milyon dolarla Belçika oldu. Kentin 25 AB üyesine ihracatı arttı, Malta ve Litvanya’ya ihracat geriledi.

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Bugün 13:17 TSİ - Ekonomi

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