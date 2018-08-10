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Oda başkanları Ellibeş’le buluştu

Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkan Kadir Durmuş ve Gölcük’teki bağlı odaların başkanları, belediye başkanı Mehmet Ellibeş ile bir araya geldi. Başkanlar, buluşmada yerel yönetimlerle ilgili taleplerini Ellibeş’e iletme imkanı buldu.

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Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş ile aynı zamanda Gölcük Esnaf Odası Başkanı da olan birlik başkan vekili Necmi Kocaman, önceki gün Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette ilçede bulunan birliğe bağlı odaların başkanları da hazır bulundu.

BAŞKANLARI KUTLADI

Buluşma sırasında konukları ile yakından ilgilenen belediye başkanı Mehmet Ellibeş, ilçede yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu. Oda başkanlarının ilettikleri taleplerini de kaydeden Ellibeş, “Biz alın teri ile rızkını helalinden kazanmak için çalışan esnaflarımızı önemsiyoruz. Oda başkanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

ELLİBEŞ’E TEŞEKKÜR ETTİ

Daha sonra konuşan birlik başkanı Kadir Durmuş ise, “Ziyaretimizde esnaf ve sanatkarlarımızın belediye çalışmalarına ilişkin görüş ve taleplerini iletmelerini sağladık. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. Başkanımıza esnafımıza sağladığı destekler dolayısıyla teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bugün 13:20 TSİ - Ekonomi

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