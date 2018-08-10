Yeni sezonda Turkcell’den taraftara dijital destek

Turkcell’in futbol kulüplerine verdiği destek devam ediyor. Daha önce Trabzonspor’a özel 61Cell, Bursasporlu taraftarlar için Bursa Mobile isimli özel hatları piyasaya süren Turkcell, Galatasaray’la da dijital bir iş birliğine giderek sarı kırmızılı taraftarlara ‘Sarı’, ‘Kırmızı’ ve ‘Şampiyon’ adında 3 destek paketi hizmete sunmuştu. Bu iş birlikleri çerçevesinde, gol başına taraftarlara hediye internet, GollerCepte servisiyle maç kadroları, fikstür bilgileri, futbolculara dair haber, röportaj gibi takıma dair tüm haber içeriklerine ulaşma imkânı sunan Turkcell, yeni sezonda da takımlarının renklerine gönül verenleri ihmal etmedi. Süper Lig’de 2018-2019 Sezonunun başlaması şerefine Turkcell, 61Cell, Bursa Mobile ve Galatasaray destek paketi sahibi taraftarlara 1 GB hediye internet verecek.

“FUTBOL COŞKUSUNU YAŞAYIN”

Futbolda bir dijital devrim yaşandığını ve bu devrimi desteklediklerini dile getiren Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Modern futbol dünyası dijitalleşiyor. Kulüplerin geleceği de bundan geçiyor. Yeni sezonda da tüm taraftarları, takımlarını desteklemeye ve futbol coşkusunu hem statlarda hem de dijital ortamlarda yaşamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.