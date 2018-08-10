Cengiz Topel’den 1 ayda 4249 kişi uçtu

Buna göre ilimizde bulunan Cengiz Topel Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artışla 4 bin 249 oldu. Havalimanına iç hatta iniş-kalkış yapan uçak trafiği de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artışla 221 oldu.

7 AYLIK VERİLER DE ARTTI

Dış hatlar uçak trafiği ile birlikte iniş kalkış yapan uçak sayısı 226’ya ulaştı. Aynı dönemde Cengiz Topel’den yapılan yük trafiği ise toplamda yüzde 5 artışla 40 ton olarak gerçekleşti. 7 aylık toplam verilere göre ise havalimanını kullanan yolcu sayısı geçen seneye göre yüzde 22 artışla 31 bin 434 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 43 artışla bin 152’ye, yük trafiği ise yüzde 35 artışla 313 tona ulaştı.