Yetkililer, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza edebilmesi için başta köy muhtarları olmak üzere, toplu kesim yerleri ve vatandaşlara kurban poşeti dağıtacaklarını söyledi. Ekipler ayrıca İlimtepe yolu üzerindeki kurban pazarında atıkların koyulması için oluşturulan çukurlar Büyükşehir ekiplerinin de desteğiyle ilaçlandı.
Bugün 13:21 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:23 TSİ )
Kurban pazarında hijyenik poşet dağıtıldı
Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kurban satış ve et kesim alanlarında gerçekleştirilen kurban poşeti dağıtımı devam ediyor.
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Bugün 13:21 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz