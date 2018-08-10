Kurban pazarında hijyenik poşet dağıtıldı

Yetkililer, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza edebilmesi için başta köy muhtarları olmak üzere, toplu kesim yerleri ve vatandaşlara kurban poşeti dağıtacaklarını söyledi. Ekipler ayrıca İlimtepe yolu üzerindeki kurban pazarında atıkların koyulması için oluşturulan çukurlar Büyükşehir ekiplerinin de desteğiyle ilaçlandı.