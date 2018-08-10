Gebze Center’dan yöresel ürünler pazarı

Bugüne kadar çeşitli alanlarda düzenlenen etkinliklerle her yaştan ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Gebze Center, bu kez Anadolu lezzetlerini Gebzelilerle buluşturuyor.
10 GÜN SÜRECEK
Etkinlik çerçevesinde, 9-18 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanından doğal ve eşsiz lezzetlerin yer aldığı Yöresel Lezzetler Pazarı, Gebze Center’da olacak. Gebzeliler, “Yöresel Lezzetler Pazarı” kapsamında Ankara Beypazarı, Artvin, Gümüşhane, Ayvalık, İzmit, Afyon ve Trabzon yörelerinden ürünlere sahip olma şansı yakalayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz