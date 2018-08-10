Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:22 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:23 TSİ )

Gebze Center’dan yöresel ürünler pazarı

Yönetimi JLL Türkiye tarafından yapılan Gebze Center, ziyaretçilerini dünyaca ünlü markalarla buluşturmanın yanı sıra gerçekleştirdiği kültürel etkinlikleriyle de Gebzelilere ayrıcalıklı vakit geçirme fırsatı sunuyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bugüne kadar çeşitli alanlarda düzenlenen etkinliklerle her yaştan ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Gebze Center, bu kez Anadolu lezzetlerini Gebzelilerle buluşturuyor.

10 GÜN SÜRECEK

Etkinlik çerçevesinde, 9-18 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanından doğal ve eşsiz lezzetlerin yer aldığı Yöresel Lezzetler Pazarı, Gebze Center’da olacak. Gebzeliler, “Yöresel Lezzetler Pazarı” kapsamında Ankara Beypazarı, Artvin, Gümüşhane, Ayvalık, İzmit, Afyon ve Trabzon yörelerinden ürünlere sahip olma şansı yakalayacak.

Bugün 13:22 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tarihi rekor! Dolar 6 TL'yi aştı mask
Tarihi rekor! Dolar 6 TL'yi aştı
Turkcell, 8 çeyrektir dünyanın en çok büyüyen operatörü mask
Turkcell, 8 çeyrektir dünyanın en çok büyüyen operatörü
KTO'da komiteler çok aktif mask
KTO'da komiteler çok aktif
Dolar, 5.43 TL'yi gördü! mask
Dolar, 5.43 TL'yi gördü!
Özel Kocaeli Hastanesi Türk İş Sendikası ile protokol imzaladı mask
Özel Kocaeli Hastanesi Türk İş Sendikası ile protokol imzaladı
Bu Köprü ile yol 14 kilometre kısalacak mask
Bu Köprü ile yol 14 kilometre kısalacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı! mask
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı!
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması! mask
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması!
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha... mask
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha...
İzmit'te genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı! mask
İzmit'te genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı!
Kartepe'de feci iş kazası! 1 ÖLÜ... mask
Kartepe'de feci iş kazası! 1 ÖLÜ...

GALERİ

Serpil Özok Yunanistan adalarını yazdı | Komşu adalarda tatil… mask
Serpil Özok Yunanistan adalarını yazdı | Komşu adalarda tatil…
Halıdere’de 9 Ağustos bayram ilan edildi mask
Halıdere’de 9 Ağustos bayram ilan edildi
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi mask
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi
İşçilerin sahiplendiği köpek, işçileri yangından kurtardı! mask
İşçilerin sahiplendiği köpek, işçileri yangından kurtardı!
Fabrikada yangın! mask
Fabrikada yangın!
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde mask
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL