Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:28 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 13:30 TSİ )

Darıca’da, Düzceliler sahne aldı

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması, Düzceliler Dernek gecesi ile devam etti. Alanı dolduran vatandaşlar, yöresel sanatçılar eşliğinde gece boyu gönüllerince eğlendi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Her yıl geleneksel olarak düzenlenmeye başlayan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması, bu sene 10. kez Darıca Belediyesi tarafından organize ediliyor. Her akşam ilçede yaşayan hemşerilerin Darıca sahilinde buluştuğu etkinlikte son olarak, Düzceliler bir araya geldi. Program öncesi dernek yönetimi protokolü Düzce ilinin yöresel yemekleriyle ağırlarken, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Miktat Çelebioğlu da gecede hemşerilerinş yalnız bırakmadı.

KARABACAK’A TEŞEKKÜR

Programın açılış konuşmasını yapan Düzceliler Dernek Başkanı Mustafa Kır, herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, “Bu güzel akşamda gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Dernek yönetimi olarak Düzce ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz, bu güzel organizasyonu düzenleyen belediye başkanımız Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.” dedi.

“GÜZEL ŞEHİR DÜZCE”

katilim-1533897028.jpg?

Düzenlenen organizasyonda söz alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise yaptığı konuşmada, “Bu akşam güzel şehrimiz Düzcedeyiz. Tarihin doğa ile buluştuğu bir cennettir Düzce. Topuk Yaylası, çağlayan şelaleleri ile efsanevi Kuş Cenneti Gölü ile, Antik Kent Konuralp Müzesi, Güzeldere Şelalesi ile, cami ve türbeleri ile, berrak ve temiz denizi ile, Akçakoca ile bu akşam Düzcedeyiz. Gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz, iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.

KARAOSMANOĞLU ZİYARET ETTİ

Program öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’la birlikte stantları ziyaret edip, dernek başkanı ve yöneticileriyle bir süre sohbet etti. Konuşmaların ardından başkan Karabacak ve dernek yönetimi tarafından geceye katılan protokol üyelerine plaket takdim edilirken, Mavi Karadeniz TV’den canlı yayınlanan programda yöresel sanatçılar eşliğinde vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Bugün 13:28 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kafkas Kültürü bu şenlikte yaşatılacak mask
Kafkas Kültürü bu şenlikte yaşatılacak
Kocaeli'de ilk köy müzesi açıldı mask
Kocaeli'de ilk köy müzesi açıldı
Darıca’da, Düzceliler sahne aldı mask
Darıca’da, Düzceliler sahne aldı
Kocaeli’nin plajları örnek olarak gösteriliyor mask
Kocaeli’nin plajları örnek olarak gösteriliyor
Kültür ve medeniyetler beşiği MARDİN mask
Kültür ve medeniyetler beşiği MARDİN
Speaking kafeye yoğun ilgi mask
Speaking kafeye yoğun ilgi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı! mask
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı!
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması! mask
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması!
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha... mask
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha...
İzmit'te genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı! mask
İzmit'te genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı!
Kartepe'de feci iş kazası! 1 ÖLÜ... mask
Kartepe'de feci iş kazası! 1 ÖLÜ...

GALERİ

Halıdere’de 9 Ağustos bayram ilan edildi mask
Halıdere’de 9 Ağustos bayram ilan edildi
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi mask
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi
İşçilerin sahiplendiği köpek, işçileri yangından kurtardı! mask
İşçilerin sahiplendiği köpek, işçileri yangından kurtardı!
Fabrikada yangın! mask
Fabrikada yangın!
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde mask
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL