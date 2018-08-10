Darıca’da, Düzceliler sahne aldı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenmeye başlayan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması, bu sene 10. kez Darıca Belediyesi tarafından organize ediliyor. Her akşam ilçede yaşayan hemşerilerin Darıca sahilinde buluştuğu etkinlikte son olarak, Düzceliler bir araya geldi. Program öncesi dernek yönetimi protokolü Düzce ilinin yöresel yemekleriyle ağırlarken, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Miktat Çelebioğlu da gecede hemşerilerinş yalnız bırakmadı.

KARABACAK’A TEŞEKKÜR

Programın açılış konuşmasını yapan Düzceliler Dernek Başkanı Mustafa Kır, herkesi selamlayarak başladığı konuşmasında, “Bu güzel akşamda gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Dernek yönetimi olarak Düzce ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz, bu güzel organizasyonu düzenleyen belediye başkanımız Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.” dedi.

“GÜZEL ŞEHİR DÜZCE”

Düzenlenen organizasyonda söz alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise yaptığı konuşmada, “Bu akşam güzel şehrimiz Düzcedeyiz. Tarihin doğa ile buluştuğu bir cennettir Düzce. Topuk Yaylası, çağlayan şelaleleri ile efsanevi Kuş Cenneti Gölü ile, Antik Kent Konuralp Müzesi, Güzeldere Şelalesi ile, cami ve türbeleri ile, berrak ve temiz denizi ile, Akçakoca ile bu akşam Düzcedeyiz. Gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz, iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.

KARAOSMANOĞLU ZİYARET ETTİ

Program öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’la birlikte stantları ziyaret edip, dernek başkanı ve yöneticileriyle bir süre sohbet etti. Konuşmaların ardından başkan Karabacak ve dernek yönetimi tarafından geceye katılan protokol üyelerine plaket takdim edilirken, Mavi Karadeniz TV’den canlı yayınlanan programda yöresel sanatçılar eşliğinde vatandaşlar gönüllerince eğlendi.