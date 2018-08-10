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Kutsal topraklara dualarla uğurlandılar

Karamürsel’den kutsal topraklara gidecek hacı adayları, Karamürsel İlhan Çınar Alanı’nda düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı.

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Kutsal topraklara giderek ibadetlerini yerine getirecek hacı adayları için, önceki gün Karamürsel İlhan Çınar Alanı’nda tören düzenledi. Hacı adaylarını ve yakınlarını yola çıkmadan önce alana gelerek yalnız bırakmayan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, aile yakınlarına sabır dileyerek kutsal topraklara gidecek hacı adaylarıyla bir süre sohbet etti. İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen uğurlama töreninde hac yolcuları ile yakınları arasında duygusal anlar da sıkça yaşandı. Uğurlama töreninde din görevlileri tarafından, kutsal topraklara gidecek olanlara yapmaları gereken konular hakkında bilgiler verilerek, dualar ve ilahiler ile uğurlandı.

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