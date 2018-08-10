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Kur'an kursu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi

Başiskele Belediyesi’nin semt konaklarında eğitimlerini sürdüren ‘Kız Yaz Kur’an Kursu’ öğrencilerinin yılsonu gösterisi, Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda yapıldı.

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Başiskele Belediyesi’nin semt konakları ve sosyal yaşam merkezlerinde gerçekleştirilen Kur’an Kursu eğitimleri, yılsonu etkinlik programıyla sona erdi. Sepetlipınar, Vezirçiftliği, Yeşilkent ve Bahçecik semt konağı ve sosyal yaşam merkezi’nde yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendiren 100’ün üzerinde öğrenci, eğitim süresi boyunca öğrendiklerini yılsonu gösterisinde sergiledi. Yaz Kur’an Kursu hocalarının büyük bir özveriyle hazırladığı programda öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’den ayetler okudular. Okuduğu şiir ve ilahiler ile dinleyicileri mest eden minik öğrenciler, kısa tiyatro gösterileriyle de büyük alkış topladılar.  Program sonunda öğrencilere sürpriz hediyeler verildi.

Bugün 13:30 TSİ - Eğitim

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