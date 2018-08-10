İzmit’te çocuklar yaz tatillerini keman öğrenerek değerlendiriyor. İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK bünyesinde açılan yaz dönemi keman kursunda 25 öğrenci ders görüyor. Temmuz ayında başlayan ve eylül ayına kadar devam edecek olan kursa katılan öğrencilere, müziğin temel öğeleri, nota bilgisi, yay ve keman tutuşu, kemanı tanıma, parmak basma, yay egzersizi, adaptasyon çalışmaları ve parça öğrenme konularında eğitim veriliyor. Çocuklar kurs sayesinde hem yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirirken hem de sosyalleşerek yeni arkadaşlıklar ediniyorlar.
Bugün 13:31 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:32 TSİ )
Keman çalarak tatillerini değerlendiriyorlar
İZMEK bünyesinde açılan yaz dönemi keman kursuna katılan 25 çocuk, keman çalmayı öğrenerek tatillerini faydalı bir şekilde değerlendiriyor.
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Bugün 13:31 TSİ - Gündem
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz