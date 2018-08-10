Keman çalarak  tatillerini değerlendiriyorlar

İzmit’te çocuklar yaz tatillerini keman öğrenerek değerlendiriyor. İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK bünyesinde açılan yaz dönemi keman kursunda 25 öğrenci ders görüyor. Temmuz ayında başlayan ve eylül ayına kadar devam edecek olan kursa katılan öğrencilere, müziğin temel öğeleri, nota bilgisi, yay ve keman tutuşu, kemanı tanıma, parmak basma, yay egzersizi, adaptasyon çalışmaları ve parça öğrenme konularında eğitim veriliyor. Çocuklar kurs sayesinde hem yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirirken hem de sosyalleşerek yeni arkadaşlıklar ediniyorlar.