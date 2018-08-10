Kafkas Kültürü bu şenlikte yaşatılacak

Büyükşehir Belediyesi, Gölcük’ün Şevketiye Köyü’nde 2. Kafkasya Yaz Şenlikleri’ni düzenliyor. Gürcü ve Çerkezlerin oluşturduğu Abhaza topluluğunun yer aldığı Kocaeli’nde üç gün sürecek şenlikte tanınmış sanatçıların konserleri yer alacak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi koordinasyonunda Cuma günü başlayan şenlik, Pazar günü ise sona erecek.

SEVİLEN SANATÇILAR GELİYOR

Şenlik boyunca Viral Cemal, Melih Kahveci / Afak Meydanlı ve Öykü Gürman konserleriyle etkinliğe renk katacak. Ayrıca şenlik boyunca Kafkasya ve Türk Halk Oyunları, animasyon ve gösteri şovları, palyaço gösterisi, yöresel oyunlardan örnekler sergilenecek. Ayrıca yerel sanatçılar konserleriyle vatandaşları eğlendirecek.

ETKİNLİK ALANINA RİNG SEFER

Gölcük ilçesi Sevketiye Köyü'nde düzenlenecek olan şenliğe katılımın yoğun olması bekleniyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesine ait 8 otobüs Gölcük ilçe merkezinden, etkinlik alanına ring seferler yapacak. Katılımcılar için otoparkın oluşturulacağı alanda ayrıca engelli vatandaşlar için engelli aracı, ambulans ve sağlık görevlileri de hazır bulunacak.