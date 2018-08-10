Heidi, Kocaelili çocuklarla buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yaz Etkinlikleri kapsamında Heidi müzikali, bu akşam saat 21.00’da Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz olarak sahnelenecek.
MÜZİKLİ ÇOCUK OYUNU
Çocukların severek izlediği çizgi film karakteri Heidi, İsviçre Alplerinde dedesi, keçisi ve köpeği ile yaşayan, yürüyemeyen Clara‘ya dostluk elini uzatan, çoban Peter ile arkadaşlık eden şirin ve iyi kalpli kızdır. Müzikalde müzikler eşliğinde, rengârenk dekor ve giysilerle Kocaelili çocukların beğenisine sunulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz