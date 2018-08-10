YKS’de zirve yine Bilgi Köprüsü’nün

İlimizde 16 yıldır eğitim alanında hizmet veren Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları, o günden bugüne başarı çıtasını her geçen gün yukarıya taşıyor. İki yıl önce üniversiteye hazırlık kursu açarak yelpazesini genişleten kurum, daha ilk yılında büyük bir başarı elde etmişti. Türkiye sıralamasında ilk 100’de 3 derecesi bulunan Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kursu, bu yıl çıtayı daha da yükselterek yerleştirme puanlarına göre Kocaeli’de 2 birincilik elde ederken, Türkiye sıralamasında ilk 100’de 4 derece ile yer aldı. Kocaeli Fen Lisesi öğrencilerinden Aras Güngöre sayısal yerleştirme puan türünde, Berrak Acar eşit ağırlık yerleştirme puan türünde Kocaeli 1’incileri oldu.

İLK 100’DE 4 DERECE VAR

Bilgi Köprüsü Özel Öğretim Kursu’nun ilk yılında 20 öğrenci Tıp Fakültesi’ne, 10 öğrenci Diş Hekimliği’ne, 44 öğrenci Mühendislik Fakültesi’ne, 28 öğrenci İktisadi ve İdari Bilimler’e, 8 öğrenci Hukuk, 8 öğrenci Mimarlık, 10 öğrenci Sağlık Bilimleri ve 11 öğrenci Psikoloji ve Doğa Bilimleri’ne yerleşmişti. Bu yıl yine müthiş bir başarıya imza atan Özel Bilgi Köprüsü’nde Türkiye derecelerinde ilk 100’de 4, ilk 1000’de 14, ilk 5 binde 41, ilk 50 binde 225 öğrenci yer alarak istedikleri üniversitelere yerleşme imkanı buldu. Özel Bilgi Köprüsü Kurucularından Kimya Öğretmeni Necla Tügen, Kurum Müdürü Z.Melda Müftüoğlu Yıldırım ve kurum öğretmenleri, derece yapan öğrencilerle bir araya gelerek başarılarını kutlayıp, tebrik etti. Kocaeli 1’incileri Aras Güngöre ile Berrak Acar’a hediyeleri takdim edildi.

“EMEK FARK YARATTI”

Eğitimde başarının asla tesadüf olmadığını belirten Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, “Öncelikle öğrencilerimizi, velilerimizi, bu başarıda büyük emeği bulunan kurs öğretmenleri ile yöneticilerimizi ve elbette onları hayata hazırlayan değerli okul öğretmenleri ile yöneticilerini kutluyorum. Bu başarı hepimizin. İlimizde 15 yıldır işini en ciddi şekilde yapan ve her bölümde başarılar elde eden Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları olarak bu yıl sınav hazırlıklarımızı daha kapsamlı yaptık. Bu emeğin karşılığını almış olmak, öğrencilerimizin hepsinin istedikleri üniversitelere yerleşmesinde köprü vazifesini yerine getirmek bizler için tarifsiz bir mutluluk kaynağıdır. Bilgi, ilgi ve emek yine fark yarattı. Öğrencilerimize yeni hayatlarında da bu başarılarının devamını diliyorum” dedi.