Speaking Kafe’de dünya kültürleri anlatılıyor

Belsa Kuyumcular Çarşısı üzerinde bulunan Speaking Kafe’de Romanya Kültür gecesinde ülkenin ulusal marşı okunduktan sonra ülke hakkında bilgiler verildi. Daha sonrasında ise Robert’a Tripea tarafından yapılan sunum ile Romanya mutfağı, geleneksel dansları hakkında videolar izlendi. Avrupa’nın en büyük festivallerinden olan Untold Festivali hakkında görsel sunum gerçekleştiren Robert’a Tripea son olarak Romanya’nın görülmesi gereken tarihi ve Turistik yerler hakkında bilgi verdi. Genç ziyaretçilerin yanı sıra ilimizde bulunan AIESEC stajyerleri de kültür gecesine yoğun ilgi gösterdi.