Belsa Kuyumcular Çarşısı üzerinde bulunan Speaking Kafe’de Romanya Kültür gecesinde ülkenin ulusal marşı okunduktan sonra ülke hakkında bilgiler verildi. Daha sonrasında ise Robert’a Tripea tarafından yapılan sunum ile Romanya mutfağı, geleneksel dansları hakkında videolar izlendi. Avrupa’nın en büyük festivallerinden olan Untold Festivali hakkında görsel sunum gerçekleştiren Robert’a Tripea son olarak Romanya’nın görülmesi gereken tarihi ve Turistik yerler hakkında bilgi verdi. Genç ziyaretçilerin yanı sıra ilimizde bulunan AIESEC stajyerleri de kültür gecesine yoğun ilgi gösterdi.
Bugün 13:36 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 13:37 TSİ )
Speaking Kafe’de dünya kültürleri anlatılıyor
İzmit Belediyesi’ne ait olan Speaking Kafe dünya kültürlerini ağırlamaya devam ediyor. Şimdiye kadar birçok ülkenin kültürünün tanıtımının yapıldığı Speaking Kafe, son olarak Romanya Kültür gecesine ev sahipliği yaptı.
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Bugün 13:36 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz