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Bugün 13:36 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 13:38 TSİ )

Yardım için kurabiye yaptılar

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri “Sevgide Buluşalım” etkinliğinde bir araya geldi.

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Engelliler acısından toplumsal bir duyarlılık oluşturmak için Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri “Sevgide Buluşalım” etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlik kapsamında öğrenciler beraberce Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi mutfağında kurabiye yaptı. Birlikte kurabiye yapan öğrenciler, yapılan kurabiyelerin satışından elde edilecek olan gelir ile engelli öğrencilere yardımcı olmayı amaçlıyor.

BEYAZ KALPLER NEDİR?

Beyaz Kalpler, Kocaeli’nde ikamet eden, okula devam sorunu yaşayan, eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan, ekonomik yönden istismar edilen, ergenlik çağı sorunu yaşayan ve problemlerini sağlıklı yönden çözemeyen, aile ilişkileri düzensiz olan, sosyal risk çerçevesinde yer alan 12-18 yaş aralığındaki çocukların sosyalleşmesi, topluma kazandırılması amacıyla kuruldu.

Bugün 13:36 TSİ - Yaşam

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