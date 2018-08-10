KO-MEK, yeni merkezini eğitim kervanına kattı

Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 43. Kurs Merkezi’ni eğitimin hizmetine katmanın mutluluğunu yaşıyor. Hayırsever Pakize Tarın ve Paşa abisinin ismini taşıyan yeni kurs merkezi önceki gün İzmit Akçakoca Mahallesinde düzenlenen törenle tanıtımı gerçekleştirildi.

AÇILIŞA KATILDILAR

Açılışa; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kurs merkezinin arsasını bağışlayan Pakize Tarın, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nermin Tol, KADEM Kocaeli İl Temsilcisi Berna Abiş, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Zabıta Dairesi Başkanı Serhan Çatal, Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur, şube müdürleri, KO-MEK birim sorumluları ve vatandaşlar katıldı.

AMACIMIZ EĞİTİME KATKI SUNMAK

Programa katılarak kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Böyle bir hayra vesile olduğunuz için Allah sizden razı olsun. Bizler de kısa süre içinde burayı bir eğitim kurumu haline getirmek için canla başla çalıştık. Amacımız insanlarımızın eğitimine katkı sunmaktır. Buna vesile olan başta Pakize Annemiz olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ederim” açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından merkezin kurdelesi kesilerek açılış gerçekleştirildi.