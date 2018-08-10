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"Simitçi Erkan" bayramda Suriyeli yetimleri sevindirecek

Kocaeli'de yaklaşık 16 yıldır simit satan Erkan Ayhan, Kurban Bayramı'nda savaş mağduru çocuklara dağıtmak üzere hayırseverlerden 2 bin parça kıyafet topladı Ayhan, topladığı kıyafetleri İHH ekipleriyle sınır bölgesinde dağıtarak Suriyeli yetim çocukların yüzünü güldürecek

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Kocaeli'de yaklaşık 16 yıldır simit satan Erkan Ayhan, Kurban Bayramı'nda Suriyeli yetim çocukların yüzünü güldürmek için hayırseverlerden topladığı bayramlıkları, sınır bölgesine giderek dağıtacak. Dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumlar için düzenlediği örnek çalışmalarla tanınan 42 yaşındaki "Simitçi Erkan", yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Suriyeli yetim çocukları unutmadı. Daha önce Afrika kıtasındaki Gana'da su kuyusu açılması, ülkeleri Myanmar'da işkence ve baskıya maruz kalan Arakanlı Müslümanlar ile Esed rejimi ve destekçilerinin abluka ve yoğun saldırılarına maruz kalan Doğu Guta'da yaşayan insanlara yardım etmek için 2 günlük kazancını bağışlayan Ayhan, bu kez Suriyeli yetimlerin bayram sabahına mutlu uyanmaları için harekete geçti. Ayhan, 15 gün boyunca bir yandan simit sattı, diğer yandan kıyafet topladı. Hazırlıklarını tamamlayan Ayhan, şimdiye kadar topladığı 2 bin parça giysiyi, Suriyeli yetimlere dağıtmak için Hatay sınırına gidecek. Ayhan, burada İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na bağlı ekipler aracılığıyla çocuklarla bir araya gelip bayramlıklarını hediye edecek.

"Kurban Bayramı için söz vermiştim"

Hatay'a hareketinden önce AA muhabirine açıklama yapan Erkan Ayhan, yaklaşık 16 yıldır simit satarak geçimini sağladığını söyledi. Ayhan, şimdiye kadar Arakan, Myanmar, Suriye, Filistin ve Gana'daki ihtiyaç sahipleri için düzenlenen birçok kampanyaya destek verdiğini anlattı. Ayhan, geçen Ramazan Bayramı'nda mülteci kamplarına giderek yetim çocuklara 800 çift ayakkabı dağıttığını dile getirerek, "Kurban Bayramı'nda da elbise getirmek için kardeşlerime söz verdim. Sözümü tutmak için 15 gün önce de bayramlıkları toplamaya başladım. Şu ana kadar toplanan elbiseler 2 bin parçayı buldu. Gömlek, pantolon, tişört gibi her türlü eşya var. Bunları kardeşlerime giydireceğim inşallah." diye konuştu. Özellikle sosyal medyadan ulaşarak, yurt içi ve dışından birçok kişinin kendisine destek verdiğini aktaran Ayhan, "Allah kısmet ederse Hatay'a gidip, orada İHH'nın İskenderun'daki yetkilileriyle birlikte bayramlıkları kamplardaki yetim kardeşlerimize dağıtacağız." dedi.

"Çocukların sevincini görmek her şeye değer"

Ayhan, mazlumların, yetimlerin sesi olmak için elinden geldiğince uğraştığını belirterek, "Hem simit satıp hem de bu tür işlere vakit ayırmak zor olmuyor. O çocukların orada bombaların altında yaşadığını düşününce biz burada cennette yaşıyoruz. O yüzden bir zorluğu yok. Çocukların o sevincini, mutluluğunu görmek her şeye değer." ifadelerini kullandı. Zor durumdaki yetimlere, mazlumlara yönelik projeler düzenlemeye devam edeceğini vurgulayan Ayhan, "Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Durmak yok, yola devam' diye bir sözü var. Allah nasip ederse ondan aldığım güçle yola devam edeceğim. Cumhurbaşkanımız mazlumların sesi olduğu için ben de ona ayak uydurmaya, onun yolundan gitmeye çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Yardımlarımıza vesile oluyor"

Esnaf Lokman Altıntaş da simitçi Erkan Ayhan'ı yaptığı hayır işlerinden dolayı her zaman takdir ettiklerini ve desteklediklerini belirterek, "Allah ondan razı olsun. Hem bizim yardımlarımıza vesile hem de ihtiyaç sahiplerine çok önemli yardımları oluyor. Bu bayramda da yetim çocuklar için çok güzel bir çalışması var. Erkan, simit satarak bu işleri yapmaya çalışıyor. İmkanı olan herkesin örnek alması lazım." diye konuştu. Gülhan Akçay da "Erkan kardeşimizin savaş mağduru çocuklar için koşturduğunu gördük. Ufak da olsa katkımız olsun istedik. Erkan, gerçekten çok önemli bir iş yapıyor. Kurban Bayramı geliyor, o çocukların da her şeye ihtiyacı var. Onların unutulmaması lazım." ifadelerini kullandı. Giysi mağazası sahibi Hayrettin Alan ise Erkan Ayhan ile uzun zamandır tanıştıklarını söyleyerek, "Erkan, ihtiyaç sahipleri için çalışma yapacağı zaman bize gelir, biz de elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Şu ana kadar ayakkabı, mont, tişört, pantolon, şort ve forma gibi ürünler verdik." dedi. Alan, çocukları sevindirecekleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Bugün 13:41 TSİ AA Kocaeli- Gündem

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