Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:46 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:48 TSİ )

Hayırlı uğurlu olsun!

Kocaeli U15 ve U17 Futbol Liglerinin de kuraları çekildi. Amatör futbol ligleri 2018-2019 sezonu, 1 Eylül’de U12 Ligi ile başlayacak. Bu ligin de fikstür çekimi 3 gün önce yapılmıştı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Önceki gün ise U 15 ve U 17 ligi kuraları çekildi. 8-9 Eylül’de start alacak bu iki ligin kura çekim törenine katılım yine az oldu. Ve yine dolayısıyla yetkililere karşı kulüplerin itiraz hakkı kalmadı. Kura çekimi törenine her zamanki gibi Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa Baykanlık yaptı. Törene ayrıca TÜFAD adına Can Demirkıran, TFSKD adına başkan vekili İbrahim Yılmaz, KASKF ve tertip komitesi adına Hasan Cebeci ve Ersin Karaş katıldı. Kura çekimi töreninde konuşan Mithat Ağa uyarılarda bulunurken, lig katılım süresine uyulması, evrakların yetiştirilmesi konusunda tüm kulüplerin dikkatini çekti. Lige katılmayı taahhüt eden, ancak daha sonra katılmayan ve ligden çekilen takımların kesinlikle para cezasıyla cezalandırılacağını sözlerine ekledi.

Bugün 13:46 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kurtdere’de pehlivanlar bugün çayırda ama… mask
Kurtdere’de pehlivanlar bugün çayırda ama…
Filede Yuvam İzmit’e yan bakılmıyor… mask
Filede Yuvam İzmit’e yan bakılmıyor…
Belediye Derince ÜRETİME DEVAM mask
Belediye Derince ÜRETİME DEVAM
Karaduman Şile Yıldızspor’la yardımcı antrenör olarak anlaştı mask
Karaduman Şile Yıldızspor’la yardımcı antrenör olarak anlaştı
Kartepe Kupası’nda fiyasko! mask
Kartepe Kupası’nda fiyasko!
Kocaeli’den Kullar’a ağabey uyarısı: 4-0 mask
Kocaeli’den Kullar’a ağabey uyarısı: 4-0
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı! mask
Ölüm Rampasında 5 kişi öldü, 43 kişi yaralandı!
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması! mask
Nevzat Doğan'dan sivrisinek açıklaması!
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı mask
Ölüm rampasında ev eşyası yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha... mask
Kandıra'dan bir boğulma haberi daha...
İzmit'te genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı! mask
İzmit'te genç kızı taciz eden şahsa meydan dayağı!
Kartepe'de feci iş kazası! 1 ÖLÜ... mask
Kartepe'de feci iş kazası! 1 ÖLÜ...

GALERİ

Halıdere’de 9 Ağustos bayram ilan edildi mask
Halıdere’de 9 Ağustos bayram ilan edildi
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi mask
Vatandaşlara cinsel organını gösteren kargo kuryesi adliyeye sevk edildi
İşçilerin sahiplendiği köpek, işçileri yangından kurtardı! mask
İşçilerin sahiplendiği köpek, işçileri yangından kurtardı!
Fabrikada yangın! mask
Fabrikada yangın!
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde mask
Paralarını alamayan hastane işçileri grevde
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı! mask
Kocaeli'de "Asya Kaplan Sivrisineği" alarmı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL