Önceki gün ise U 15 ve U 17 ligi kuraları çekildi. 8-9 Eylül’de start alacak bu iki ligin kura çekim törenine katılım yine az oldu. Ve yine dolayısıyla yetkililere karşı kulüplerin itiraz hakkı kalmadı. Kura çekimi törenine her zamanki gibi Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa Baykanlık yaptı. Törene ayrıca TÜFAD adına Can Demirkıran, TFSKD adına başkan vekili İbrahim Yılmaz, KASKF ve tertip komitesi adına Hasan Cebeci ve Ersin Karaş katıldı. Kura çekimi töreninde konuşan Mithat Ağa uyarılarda bulunurken, lig katılım süresine uyulması, evrakların yetiştirilmesi konusunda tüm kulüplerin dikkatini çekti. Lige katılmayı taahhüt eden, ancak daha sonra katılmayan ve ligden çekilen takımların kesinlikle para cezasıyla cezalandırılacağını sözlerine ekledi.
Bugün 13:46 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:48 TSİ )
Hayırlı uğurlu olsun!
Kocaeli U15 ve U17 Futbol Liglerinin de kuraları çekildi. Amatör futbol ligleri 2018-2019 sezonu, 1 Eylül’de U12 Ligi ile başlayacak. Bu ligin de fikstür çekimi 3 gün önce yapılmıştı.
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Bugün 13:46 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz