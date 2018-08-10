2. etap kamp çalışmalarını Bolu Termal Otel’de sürdüren, Kocaelispor’un tecrübeli file bekçisi Can Emre, kampta oldukça hırslı. İlk hazırlık maçında, Çatalcaspor ile ilk yarıdaki kadroda yer alan kalecimiz Can Emre, maç boyunca göz doldurdu. Her geçen gün forma giren Can Emre Yücel, Kocaelispor’un teknik sorumlusu Galip Gündoğdu’nun gözüne girmeyi başardı. Kocaelispor kalesinde güven veren Can Emre, bu sene yine kaleyi kimseye kaptırmak istemiyor.
Bugün 13:48 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:49 TSİ )
Can Emre bu sene daha bir başka
2. etap kamp çalışmalarını Bolu Termal Otel’de sürdüren, Kocaelispor’un tecrübeli file bekçisi Can Emre, kampta oldukça hırslı.
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Bugün 13:48 TSİ - Spor
Muhabir Ahmet Akay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz