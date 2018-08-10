Lefter Küçükandonyadis sezonu bu akşam açılıyor

2018-2019 sezonu açılış karşılaşması olan bu gece MKE Ankaragücü-Galatasaray arasında oynanacak. Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında 11, 12 ve 13 Ağustos’ta oynanacak mücadelelerde sahada olacak hakemler de belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesine yapılan açıklamada 1.haftada görev alacak hakemler ve program şöyle…
10 AĞUSTOS CUMA:
21:45 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Ümit Öztürk
11 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.30 Rize - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
19.30 Sivas - Alanya: Arda Kardeşler
21.45 F.Bahçe - Bursa: H. Umut Meler
12 AĞUSTOS PAZAR:
19.30 Konya – Erzurum: Suat Arslanboğa
19.30 M.B.Şehir - Trabzon: Fırat Aydınus
21.45 Beşiktaş - Akhisarspor: Bülent Yıldırım
21.45 Göztepe – Y.Malatya: Özgür Yankaya
13 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.45 Kayseri - Antalya: Hüseyin Göçek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz