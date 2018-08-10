Lefter Küçükandonyadis sezonu bu akşam açılıyor

2018-2019 sezonu açılış karşılaşması olan bu gece MKE Ankaragücü-Galatasaray arasında oynanacak. Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında 11, 12 ve 13 Ağustos’ta oynanacak mücadelelerde sahada olacak hakemler de belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesine yapılan açıklamada 1.haftada görev alacak hakemler ve program şöyle…

10 AĞUSTOS CUMA:

21:45 MKE Ankaragücü - Galatasaray: Ümit Öztürk

11 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.30 Rize - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

19.30 Sivas - Alanya: Arda Kardeşler

21.45 F.Bahçe - Bursa: H. Umut Meler

12 AĞUSTOS PAZAR:

19.30 Konya – Erzurum: Suat Arslanboğa

19.30 M.B.Şehir - Trabzon: Fırat Aydınus

21.45 Beşiktaş - Akhisarspor: Bülent Yıldırım

21.45 Göztepe – Y.Malatya: Özgür Yankaya

13 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.45 Kayseri - Antalya: Hüseyin Göçek