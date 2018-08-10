Körfez Afyon’da tek golle mağlup: 0-1

Başa baş futbol oynayan temsilcimiz, maçın 9’uncu dakikasında, Karşıyaka Mustafa Aşan’ın attığı maçın tek golüne engel olamadı.

BAŞARILI SONUÇLAR ALIYOR…

Körfezspor Afyon kampında oynadığı üç hazırlık maçında sırasıyla Gölcükspor’u 1-0 ve Afyon U-21 takımını 2-0 yenmişti. Körfezspor dördüncü hazırlık maçını yarın Pazarspor, 5.hazırlık maçını 15 Ağustos Çarşamba günü Yeni Orduspor ile oynayacak. Maçlar saat 18.00’de başlayacak. Körfezspor 16 Ağustos Perşembe günü kampı tamamlayacak ve İzmit’e dönecek. Teknik sorumlu Deniz Kolgu, futbolcularına, Kurban Bayramı nedeniyle arife ve 1’inci gün izin verecek. Bayramın ikinci günü saat 17.00’de tesislerde yeniden toplanacak ve üçüncü etap çalışmalarına kendi tesislerinde başlayacak. Körfez’in sezonu da 1 Eylül’de ilk maçla start alacak.