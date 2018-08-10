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Bugün 13:54 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:56 TSİ )

Nusretiye ve U.Çiftlik 3’er puanı kaptı…

Geleneksel Kartepe futbol turnuvası aksak ve tam bir fiyasko ortamında devam ediyor. Takımlar art arda çekilmeye başlarken, tertip komitesi ne yapacağını şaşırmış durumda bulunuyor.

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Turnuvaya, önceki akşam Acısu Stadı’nda oynanan 2 maçla devam edildi. Günün ilk maçında Nusretiyespor, ikinci sırada 4 puanda yer alan Acısuspor’u 3-1 yendi, puanını altıya çıkardı ve ikinci galibiyetini aldı. İkinci maçta ise Uzunçiftlikspor, henüz puanı bulunmayan Avluburunspor’u 4-3 yendi ve puanını 6’ya çıkardı. Uzunçiftlikspor ikinci galibiyetini elde etti.

ELEMELER YARIN SONA ERECEK

B Grubu’nda ise eleme son maçlar yarın oynanacak. Arslanbey’de günün ilk maçında, 7 puanla lider olan Eşmespor, 6 puanda olan Uzunçiftlikspor ile karşılaşacak. Bu maç saat 18.30’da başlayacak. Üçüncü sırada ve 6 puanda olan Nusretiyespor ise son sırada ve puanı bulunmayan Avluburunspor ile karşılaşacak. Maç saat 20.30’da başlayacak. Kartepe futbol turnuvasında önümüzdeki hafta pazartesi günü çeyrek final maçları oynanacak ve 8 takım çeyrek finalde mücadele edecek.

NUSRETİYESPOR: 3 ACISUSPOR: 1

STAT: Acısu

HAKEMLER: Mustafa Çalışkan ***, M.Alipaşa ***,Halid Çetinkaya ***

NUSRETİYESPOR: Zafer ***, Yavuz ***, Kerem ***, Metin *** (Savaş **), Emir ***, Ufuk *** (Emirhan **), K.Emirhan ***, Fatih ***, Burçin *** (Oğuz **), Muhammet ***, Ercan *** (Alihan **)

ACISUSPOR: Burak **, Safak **, Halim **, Fatih ***, Osman **, Hakan **, Melih **, Emir **, Ömer **, Bedirhan **, Yunus **

GOLLER: Emir DK.10, Yavuz DK.35, Fatih DK.55 (Nusretiyespor), Osman DK.31(Penaltı)

K.KART: Zafer DK.41(Acısuspor)

AVLUBURUNSPOR: 3 UZUNÇİFTLİKSPOR: 4

STAT: Acısu

HAKEMLER: M.Alipaşa ***, Mustafa Çalışkan ***, Halid Çetinkaya ***

AVLUBURUNSPOR: Enes ***, Burak **, Kaan ****, Tolga **, Bahadır **, Barış ***, K.Burak ***, Hasan **, Metin **, Adem ** (Sefa **, Furkan ***

UZUNÇİFTLİKSPOR: Hakan ***, Süleyman *** (Emrah **), Batuhan ***, Serdar ***, Özbay **, Berkan ***, K.Hakan *** (Emre **), Furkan ***, Selçuk ***, Burhan ***, Sefa *** (Ahmet **)

GOLLER: Kaan DK.37, Özbay DK.35 ve 35 (K.K)(Avluburunspor), Hakan DK.17, Furkan DK.60, Selçuk DK.75, Batuhan DK.75

Bugün 13:54 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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