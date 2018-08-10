Kent konseyinden yeni müdüre ziyaret

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Konsey başkanı Dr. Metin Şentürk, genel sekreter Fatih Bayram ile yürütme kurulu üyeleri, Lütfü Yılmaz, Bilge Saral, Hakan Bıçakçı, Fahrettin Büyükoğlu ve Zekeriya Tiryaki’nin hazır bulunduğu buluşma samimi bir ortamda gerçekleşti.

MÜDÜR MEMNUN KALDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü’nden ilçeye atanan Özdemir’i kutlayan heyet, kendisine yeni görevinde başarılar temennisinde bulundular. İlçe emniyet müdürü Selçuk Özdemir, konukları ile yakından ilgilenerek Gölcük Kent Konseyi yönetiminin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.