Yaşar Yıldız: Türkiye üretime dönmeli

Saadet Partisi (SP) Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, yaptığı yazılı basın açıklaması ile ülke gündemini değerlendirdi ve özellikle ekonomik veriler üzerinden eleştirilerde bulundu. Açıklamasında Türkiye’nin tarım üretimine geçmesi gerektiğinin altını çizen ilçe başkanı Yaşar Yıldız, “Ülke olarak kendi kaynaklarını kullanarak, tasarrufu da kendine referans ederek yatırım yapmalıdır” dedi.

“HER ŞEY KREDİ İLE YAPILIYOR”

Türkiye’de ciddi bir ekonomik sıkıntının yaşandığını kaydeden Yıldız, “Sorunların çözümü için Çin ile görüşmelere başlandı, ancak sadece 3.5 milyar dolar civarında bir kredi temin edilebildi. Türk Hava Yolları (THY) 3. havalimanına taşınabilmesi için 1 milyar dolar gerekiyor. Bu hamlede de son aşamaya gelindiğini duyuyoruz. Tuz Gölü’nün altında doğalgaz depolayabilmek için de 1.2 milyar dolara ihtiyaç var” dedi.

“ÇİNDEN BORÇ ALINIYOR”

Bu paranın da Çin’den temin edileceğinin söylendiğini kaydeden Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bütün bu işler hep kredi ile yapılıyor. Türkiye’nin kurtuluşu kredi alarak sağlanamaz. Yapılan sadece borcu borç ile kapatmak olur. Ülke kendi kaynaklarını kullanarak, tasarrufu da kendine referans ederek yatırım yapmalıdır.”

“İŞBİRLİĞİ YAPILABİLİR”

Ülkenin geleceğinin kurtarılabilmesi için üretim ekonomisine geçmesinin şart olduğunun altını çizen Yıldız, şöyle konuştu: “Türkiye’nin geleceği için üretim şarttır. Bugün alınan borç illaki yarın ödenecek. Ticari işbirlikleri olabilir buna sözümüz yok. Devletin doğası ve tabiatında işbirlikleri vardır. Fakat işbirliklerin bize ne kadar faydası var, o ülkelere ne kadar ihracat yapacağız bunlar sorulmalıdır.”