Uzman doktor hastası tarafından darp edildi

İzmit Seka Devlet Hastanesinde görev yapan Dahiliye Uzmanı Doktor İsmail Korkut, randevuya geç kaldığı iddiasıyla hastası tarafından darp edildi. Önceki gün meydana gelen olayda acil servise hasta müdahalesine çağırılan Dahiliye Uzmanı Doktor İsmail Korkut, müdahale sonrası döndüğü odasında randevuya geç kaldığı gerekçesi ile hasta tarafından önce sözlü, daha sonra da fiziki şiddete maruz kaldı. Olay sonrası gözaltına alınan şahıs serbest bırakılırken konu ile ilgili Kocaeli Tabipler Odası adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Berra Akgül Gürkan, can güvenliklerinden endişe ettiklerini belirtti.

Haklar yasal yollarla aranmalıdır

İzmit Seka Devlet Hastanesi B Blok önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan Kocaeli Tabipler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Berra Akgül Gürkan “Maalesef son günlerde toplumun her kesiminde artan şiddet olayları sağlık çalışanları ve doktorlara yönelik olarak da artış göstermektedir. Dün hastanemiz doktorlarından Dr. İsmail Korkut görevi başında hastası tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kamış beyaz kod verilmiştir. Doktor arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her seferinde bu son olur ümidiyle bu açıklamalarla karşınızdayız. Biz doktorlar hastalarımızın canı için çalışırken kendi can güvenliğimizden endişe ediyoruz. Sağlık sistemimizdeki her türlü aksaklıktan hastasının başına gelen olumsuz her durumdan doktoru sorumlu tutup kendince hakkını yasal yollardan değil de şiddete başvuranlardan şikayetçiyiz” dedi.

Motivasyonumuzu bozmaktadır

Gürkan, “Sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan, hakaret ve tehdit edilen doktor sizin veya yakınınızın, komşunuzun hayatını kurtarmış ya da kurtaracaktır. Hekimleri ve sağlık çalışanlarını hedef almış şiddet olaylarının arkasında aşırı hasta yükü, hasta başına ayrılan sürenin kısalığı, sosyoekonomik nedenler, sistemdeki aksaklık suçlusu olarak doktoru gösteren bir kesim vardır. Tüm bu nedenler ve şiddet olayları biz doktorların çalışma motivasyonunu bozmaktadır ve unutulmamalıdır ki sağlık çalışanına yapılan şiddet diğer hastaların sağlık hizmeti almasını engellemektedir” dedi.

Tüm sorumluları göreve davet ediyoruz

Gürkan “Hastalarımız ve yakınlarından sabır, hoşgörü, anlayış ve çalışma disiplinimize saygı göstermelerini bekliyoruz. Şikayetiniz varsa idari ve yasal yollardan hakkınızı arayabilirsiniz. Bu olayın bir son olmasını tekrarının yaşanmaması için tüm sorumluları göreve davet ediyor, hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması, Sağlık Bakanlığının hastalarımızı hastane içindeki işleyişi, hekimlerine, sağlık çalışanlarına hoşgörülü ve anlayışlı olmaları konusunda kamu spotları ile bilgilendirmenin yapılmasını gerekli önlemlerin alınıp gerekli cezai yaptırımların gerekmektedir” şeklinde konuştu.