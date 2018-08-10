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Yılmaz ve Ayaz’dan Öncel ailesine destek

AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Kuruçeşme’deki yangın çıkan ve tamamen kullanılamaz hale gelen evin sahiplerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme Kocatepe mevkiinde bulunan Barış Sitesi’nde bulunan bir apartmanın 4. katındaki bir evde çıkan bir yangın sonucu evde büyük hasar meydana geldi. Olayın yaşandığı evin sahibi olan Tolga Öncel’in önceki gün önemli konukları vardı. AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, önceki gün Öncel ailesine konuk oldu.

DESTEK VERECEKLER

Öncel ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten milletvekili Yılmaz ile ilçe başkanı Ayaz, yangınla ilgili bilgi aldı. AKP’li ilçe yöneticileri de hazır bulundu. Bu arada AKP’li heyet, yangın dolayısıyla büyük mağduriyet yaşayan Öncel ailesine gerekli desteğin sağlanacağı bilgisini de verdi.

Bugün 14:29 TSİ - Gündem

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