Rıdvan Şükür sonunda atletizm antrenörü de oldu

Atletizm Federasyonu tarafından, 28 Temmuz – 7 Ağustos 2018 tarihleri arasında İstanbul Atletizm’de düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan Şükür, eğitimin kendisi için çok verimli geçtiğini söyleyerek, sporda yeniliklerden ve eğitimden yana olduğunu, kendisini tekrarlamayı sevmediğini, eğitimin sporda kalıcı başarı için önemli olduğunu belirtti.