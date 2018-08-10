Atletizm Federasyonu tarafından, 28 Temmuz – 7 Ağustos 2018 tarihleri arasında İstanbul Atletizm’de düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan Şükür, eğitimin kendisi için çok verimli geçtiğini söyleyerek, sporda yeniliklerden ve eğitimden yana olduğunu, kendisini tekrarlamayı sevmediğini, eğitimin sporda kalıcı başarı için önemli olduğunu belirtti.
Bugün 14:31 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:33 TSİ )
Rıdvan Şükür sonunda atletizm antrenörü de oldu
Dağcı ve Maratoncu Rıdvan Şükür, Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul Atletizm Salonu’nda düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayarak Atletizm antrenörü oldu.
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Bugün 14:31 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz