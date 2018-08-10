CHP'nin A takımı değişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yeni MYK'sını belirledi. Akif Hamzaçebi Genel Sekreterliğe devam ederken, Oğuz Kaan Salıcı ise parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulunda Parti Sözcülüğüne Faik Öztrak getirildi.,
İşte CHP’nin yeni Merkez Yürütme Kurulu…
AR-GE BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU: FETHİ AÇIKEL
BASINLA İLİŞKİLER VE KURUMSAL İLETİŞİM: TUNCAY ÖZKAN
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ: ONURSAL ADIGÜZEL
DIŞ İLİŞKİLER: ÜNAL ÇEVİKÖZ
DOĞA HAKLARI: GÜLİZAR BİÇER KARACA
EĞİTİM POLİTİKALARI: YILDIRIM KAYA
EKONOMİ POLİTİKALARI- PARTİ SÖZCÜSÜ: FAİK ÖZTRAK
GENÇLİK POLİTİKALARI: YUNUS EMRE
HALKLA İLİŞKİLER: GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
HUKUK POLİTİKALARI: MUHARREM ERKEK
İDARİ VE MALİ İŞLER: BÜLENT KUŞOĞLU
İNSAN HAKLARI : GÖKÇE GÖKÇEN
İŞÇİ SENDİKALARI- MESLEK KURULUŞLARI VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ: VELİ AĞBABA
İŞVEREN SENDİKALARI/ KURULUŞLARI- ESNAF ODALARI VE SOSYAL POLİTİKALAR: AYKUT ERDOĞDU
KADIN POLİTİKALARI: LALE KARABIYIK
PARTİ ÖRGÜTÜ VE ÖRGÜT YÖNETİMLERİ: OĞUZ KAAN SALICI
TARIM POLİTİLARI VE TARIM ÖRGÜTLERİ: ORHAN SARIBAL
YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI: SEYİT TORUN
GENEL SEKRETER :M.AKİF HAMZAÇEBİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz