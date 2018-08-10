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CHP'nin A takımı değişti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin yeni MYK'sını belirledi. Akif Hamzaçebi Genel Sekreterliğe devam ederken, Oğuz Kaan Salıcı ise parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yeni MYK'sını belirledi. Akif Hamzaçebi Genel Sekreterliğe devam ederken, Oğuz Kaan Salıcı ise parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulunda Parti Sözcülüğüne Faik Öztrak getirildi.,

İşte CHP’nin yeni Merkez Yürütme Kurulu…

AR-GE BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU: FETHİ AÇIKEL

BASINLA İLİŞKİLER VE KURUMSAL İLETİŞİM: TUNCAY ÖZKAN

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ: ONURSAL ADIGÜZEL

DIŞ İLİŞKİLER: ÜNAL ÇEVİKÖZ

DOĞA HAKLARI: GÜLİZAR BİÇER KARACA

EĞİTİM POLİTİKALARI: YILDIRIM KAYA

EKONOMİ POLİTİKALARI- PARTİ SÖZCÜSÜ: FAİK ÖZTRAK

GENÇLİK POLİTİKALARI: YUNUS EMRE

HALKLA İLİŞKİLER: GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

HUKUK POLİTİKALARI: MUHARREM ERKEK

İDARİ VE MALİ İŞLER: BÜLENT KUŞOĞLU

İNSAN HAKLARI : GÖKÇE GÖKÇEN

İŞÇİ SENDİKALARI- MESLEK KURULUŞLARI VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ: VELİ AĞBABA

İŞVEREN SENDİKALARI/ KURULUŞLARI- ESNAF ODALARI VE SOSYAL POLİTİKALAR: AYKUT ERDOĞDU

KADIN POLİTİKALARI: LALE KARABIYIK

PARTİ ÖRGÜTÜ VE ÖRGÜT YÖNETİMLERİ: OĞUZ KAAN SALICI

TARIM POLİTİLARI VE TARIM ÖRGÜTLERİ: ORHAN SARIBAL

YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI: SEYİT TORUN

GENEL SEKRETER :M.AKİF HAMZAÇEBİ

Bugün 14:51 TSİ - Gündem

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