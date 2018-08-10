LÖSEV, Symbol’de STANT KURACAK

LÖSEV heyeti 11-12 Ağustos tarihlerinde Başiskele’de bulunan Symbol Alışveriş ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde stant kuracak.

İKİ GÜN SÜRECEK

İki gün boyunca, 12.00-16.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında vatandaşlarla bir araya gelecek olan LÖSEV, yapılacak bağışlar ve kampanyalarla ilgili destekleri kabul edecek. Ayrıca vakfın Türkiye genelinde yapılan çalışmaları ile ilgili olarak da bilgilendirmede bulunulacak.