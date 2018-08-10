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LÖSEV, Symbol’de STANT KURACAK

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yetkilileri, Kurban Bayramı öncesinde bağışlardan istifade edebilmek amacı ile ilimize bir ziyaret gerçekleştirecek.

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LÖSEV heyeti 11-12 Ağustos tarihlerinde Başiskele’de bulunan Symbol Alışveriş ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde stant kuracak. 

İKİ GÜN SÜRECEK

İki gün boyunca, 12.00-16.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında vatandaşlarla bir araya gelecek olan LÖSEV, yapılacak bağışlar ve kampanyalarla ilgili destekleri kabul edecek. Ayrıca vakfın Türkiye genelinde yapılan çalışmaları ile ilgili olarak da bilgilendirmede bulunulacak.

Bugün 15:21 TSİ - Gündem

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