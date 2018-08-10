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GTÜ, üniversite tercih döneminde destek oluyor

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan tercih dönemine ışık tutacak önemli bilgiler paylaştı.

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Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından üniversite tercih maratonunda aday öğrencilere doğru tercih yapmaları için destek olunuyor. Türkiye’nin en iyi araştırma üniversitelerinden biri olan GTÜ’ de 1-14 Ağustos tarihleri arasında yapılan tanıtım günleri etkinlikleri fuarlarda, sosyal medyada, kampüs içinde yoğun ilgi ile devam ediyor.

TERCİH ETMEK İSTEDİĞİ BÖLÜM

GTÜ Tanıtım günleri boyunca aday öğrenciler bölüm danışmanlarından bölümlere ilişkin bilgiler alıp, fakülte ve laboratuvar gezileri ile tercih etmek istediği bölümleri daha yakından tanıma fırsatı buluyor.  Yapılan tanıtım çalışmalarında GTÜ akademisyenlerini yalnız bırakmayan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan katıldığı ulusal yayınların yanı sıra kampüs içi tanıtım faaliyetlerinde üniversiteyi öğrenci ve velilere anlatıyor.

ASLAN PANELDE KONUŞTU

Kampüs içi etkinliklerden biri olan Tercih Zirvesi programında lise son sınıf öğrencileri, üniversite adayı öğrenciler ve ailelerinin katılımı ile yapılan panelde konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan tercih dönemine ışık tutacak önemli bilgiler paylaştı. GTÜ’ nün araştırma üniversitesi olma misyonun alt yapısında güçlü bir akademik kadro ve nitelikli araştırmaların yapıldığının altını çizerek, öğrencilerin GTÜ’ de ciddi bir mesleki eğitim aldıklarını söyledi.

Bugün 15:21 TSİ - Eğitim

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