Kocaelispor: 1 Sancaktepe: 0

Erdem ÖVÜÇ - Ahmet AKAY / BOLU

Kocaelispor 3. hazırlık maçında Sancaktepespor ile karşılaşıyor. Maç Kocaelispor'un kamp yaptığı Bolu'da oynanıyor. Maç 16.00'da başladı.

DAKİKALAR:

0' Maç başladı.

Kocaelispor'un ilk yarı 11'i

Can Emre

Kemal

Kadir

Ali Keten

Murat Başak

Sefa Narin

Mesut Özdemir

Mert Süleyman

Hamza Mutlu

Sinan Pektemek

3' Kocaelispor gole yaklaştı. Sol kanatta Kadir topu ceza sahasına ortaladı. Sinan’ın kafa vuruşunda top rakip savunmadan döndü. Boşta kalan top Hamza’nın önüne geldi. Hamza yakın mesafeden topu auta gönderdi.

4' Kocaelispor akıl almaz bir gol kaçırdı. Burak Süleyman sağ taraftan pasını verdi. Sefa, 5 metreden topu üstten auta gönderdi.

13' Kocaelispor’da Kemal 30 metreden serbest vuruş kullandı. Topu doğru bankaya gönderdi Kemal’in şutunda top sağ kale direğinden döndü.

22' Kadir sol kanatta Burak Süleyman’a pas verdi. Burak’ın orta şut karışımı vuruşu direği yaladı ve top auta çıktı.

24' Sancaktepe’de kullanılan serbest vuruşta Can Emre soluna uçarak topu son anda tokatlayarak kornere çıkardı.

Maçta yarım saat geride kaldı. Kocaelispor’un çok etkili olduğunu söyleyebiliriz...

33' Burak Süleyman savunma arkasına attığı top ile Sefa’yı kaçırdı Sefa’nın şutu etkili olmadı.

35' Kocaelispor gole yine çok yaklaştı. Kadir Öge'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Sinan’ın kafa vuruşunda top sağdan çok az farkla auta çıktı.

45+' İlk yarı sıfır sıfır sonra erdi.

46' İkinci yarı başladı

Kocaelispor ikinci yarıda tek değişiklik yaptı. kaleci Can Emre çıktı yerine Volkan girdi.

GOOLL!!

46' Kocaelispor bir sıfır öne geçti. Rakip kalecinin hatasını iyi değerlendiren Sefa Sinan’a pas verdi Sinan da topu rahat bir şekilde filelere yuvarladı.

73' İki takımda ikinci yarıda çok fazla oyuncu değiştirdi. Tempoda düşüklük söz konusu... Maç, orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor...

Kocaelispor ikinci yarıda genç futbolcularına şans verdi.

Kocaelispor'un 2. yarı kadrosu:

Kerem

Celil

Ferhat

Gökdeniz

Rıza

Onur Öztonga

Berk

Fatih Büyük

Kerem

Doğukan

75' Kocaelispor, gole yaklaştı. Gökdeniz ceza sahası sol çaprazından kaleye sert şut çekti. Kaleci Hüseyin topu kontrol etti.