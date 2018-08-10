ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini açıkladı. Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim. Bu oran artık alüminyumda yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi durumda değil" dedi. Trump, geçtiğimiz Çarşamba günü, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, hapiste bulunan ABD'li papaz Andrew Brunson ve diğer insan hakları ihlallerinde lider rollere sahip oldukları konusunda yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Brunson, FETÖ ve PKK adına suç işlemek ve casusluk suçlamalarıyla 2 yıl önce hapse atılmıştı. Temmuz ayı sonlarında, Brunson bir Türk hapishanesinden serbest bırakıldı ve ev hapsine alındı. Brunson, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve ABD yönetimi ise Brunson’un suçsuz olduğunu belirterek, serbest bırakılmasını talep ediyor.
Bugün 16:28 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:44 TSİ )
Trump'tan TL-Dolar açıklaması!
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Türkiye'deki döviz depremi ile ilgili paylaşımda bulundu.
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Bugün 16:28 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz