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Bugün 16:31 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:53 TSİ )

Dolar, 6.52 TL seviyesinde!

ABD ile devam eden gerginliğin ardından dolar saat 16.00 itibariyle 6,52 seviyesini gördü.

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ABD ile devam eden gerginliğin ardından dolar bu sabah saatlerinde 6,40 lirayı aşarak tarihi rekor kırmıştı. Kısa bir süre sonra yeniden 5,80'li seviyelere gerileyen dolar, gün içinde sık sık 6 TL'yi yoklamıştı. Dolar yeniden yükselişe geçti ve saat 16.00 itibariyle 6,52 seviyesine ulaştı.  Euro/TL ise güne 7,4263 ile yeni zirveyi görmesinin ardından 7,40 seviyesinde seyrediyor.

Bugün 16:31 TSİ - Ekonomi

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