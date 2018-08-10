ABD ile devam eden gerginliğin ardından dolar bu sabah saatlerinde 6,40 lirayı aşarak tarihi rekor kırmıştı. Kısa bir süre sonra yeniden 5,80'li seviyelere gerileyen dolar, gün içinde sık sık 6 TL'yi yoklamıştı. Dolar yeniden yükselişe geçti ve saat 16.00 itibariyle 6,52 seviyesine ulaştı. Euro/TL ise güne 7,4263 ile yeni zirveyi görmesinin ardından 7,40 seviyesinde seyrediyor.
Bugün 16:31 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:53 TSİ )
Dolar, 6.52 TL seviyesinde!
ABD ile devam eden gerginliğin ardından dolar saat 16.00 itibariyle 6,52 seviyesini gördü.
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Bugün 16:31 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz