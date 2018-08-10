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Bugün 16:39 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 17:15 TSİ )

Türkiye, Yeni Ekonomi Modelini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından, istişare toplantıları çerçevesinde kurgulanan Yeni Ekonomi Modeli'ne ilişkin çerçeve kamuoyuyla paylaşıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından, istişare toplantıları çerçevesinde kurgulanan Yeni Ekonomi Modeli'ne ilişkin çerçeve kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar:

"Yeni ekonomi yaklaşımında, tüm piyasa paydaşlarımızla daha etkin iletişim ve güvenin sağlanması prensibimiz olacak."

"Para politikalarının tam bağımsızlığının sağlanması diğer bir prensibimiz."

"Merkez Bankası'nın tam bağımsızlığı prensip olarak devam etmesi gereken bir husus."

"Bütçe dengesinin tekrardan sağlanması ve kalitesinin artırılması yeni ekonomi yaklaşımının diğer bir prensibi."

"İlk geldiğimiz günden beri para politikasının bağımsızlığı konusunda Merkez Bankası özelinde çok hassasız. Mümkün olduğunca konuşmamaya gayret ettik. Hatta hiç konuşmadık. Özellikle para politikalarının tam bağımsızlığı konusu prensip olarak bundan sonra da devam edecek."

"Ekonomik dengelenmeyi sağlamak için ilk sac ayağı enflasyonla mücadele olacak."

"Sadeleştireceğimiz vergi sistemiyle ilgili maliyede çok ciddi bir değişim süreci yaşanacak."

"Hazinemizin iki aylık borç çevirme oranını yüzde 125'lerden yüzde 110 çektik. Yılın kalan aylarında da bu oranı yüzde 100'e çekeceğiz."

"Yeni bir üst finansal regülasyon otoritesinin kurulmasını yeni yasama döneminde Meclise getireceğiz."

Bugün 16:39 TSİ - Ekonomi

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