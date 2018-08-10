Polis, firari doktoru arıyor

Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Muğla illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda para karşılığı sahte engelli raporu ve sahte heyet raporu hazırladıkları öğrenilen 23 kişi gözaltına alınmış adliyeye sevk edilmişti. Yapılan ilk yargılamanın ardından şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İŞLERİNE SON VERİLDİ

Bu arada olayla ilgili olarak hakkında gözaltı kararı çıkarılan, ancak senelik izinde olduğu için Almanya’ya gittiği için yakalanamayan Kocaeli Devlet Hastanesi hekimlerinden Ayhan U. henüz yurda dönmedi. 6 Ağustos’ta yıllık izin süresi sona eren Ayhan U., firari olarak arandığı ve Türkiye’ye gelmesinin hemen ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Öte yandan il sağlık müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Ayhan U. ile bu operasyona adı karışan hekimlerinin tamamının görevlerine son verildi.