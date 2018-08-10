İzmit Belediyespor’da Akdilek dönemi

Süper Ligde ki tek temsilcimiz İzmit Belediyespor 2018-2019 Kadınlar Basketbol Süper Liginde genç ve başarılı Yardımcı Antrenör Musa Enes Akdilek ile yola devam kararı aldı. 2017 – 2018 sezonun da İzmit Belediyepor da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan ve takımla birlikte Türkiye Kupası tecrübesi yaşayarak Süper lige çıkma sevinci yaşayan İzmitli Musa Enes Akdilek ile Süper Lig için de imzalar atıldı. Kulüp Başkanı Muhammet Öztürk “geçtiğimiz sezon takımımıza hocamızın çok büyük emeği geçti, bu sene de önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Bizim için kendi ilimizden çıkan değerlerle çalışmak önemli. Spor camiasına, şehrimize ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.