Oyun da skor da çok iyiydi! “1-0”

Kocaelispor maça kalede Can Emre, sağ bekte Kemal, sol bekte Kadir Öge, savunma ortasında Ali Keten ve Murat Başak, önlerinde Mesut ve Mert, sağ önde kaptan Hamza, sol önde Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Sefa, ileride ise Sinan tertibi ile başladı. İlk dakikadan itibaren oyunun hakimi olan Yeşil Siyahlılar 90 dakika boyunca kalesinde iki şut dışında pozisyona bile izin vermediği gibi farkı kaçırdı.

NET GOLLER KAÇTI

3. dakikada Kocaelispor gole çok yaklaştı. Sol kanatta Kadir topu ceza sahasına ortaladı. Sinan’ın kafa vuruşunda top rakip savunmadan döndü. Boşta kalan top Hamza’nın önüne geldi. Hamza yakın mesafeden topu auta gönderdi. 1 dakika sonra Kocaelispor akıl almaz bir gol daha kaçırdı. Burak Süleyman sağ kanattan pasını verdi. Sefa, 5 metreden topu üstten auta gönderdi.

KEMAL’İN FÜZESİ DİREK TİTRETTİ

13’te Kocaelispor’da Kemal yaklaşık 30 metreden serbest vuruş kullandı. Topu doğrudan kaleye gönderen Kemal’in şutunda top sağ kale direğinden döndü. 22’de Kadir Öge sol kanatta Burak Süleyman’a pas verdi. Burak’ın orta şut karışımı vuruşu sol direği yaladı ve top auta çıktı. Sancaktepe’de kullanılan serbest vuruşta Can Emre soluna uçarak topu son anda tokatlayarak kornere çıkardı.

SİNAN ATTI, ÇIKTI

35’te Kocaelispor gole yine çok yaklaştı. Kadir Öge'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta uzak noktadaki Sinan’ın kafa vuruşunda top sağdan çok az farkla auta çıktı. İlk yarı 0-0 sona erdi. Kocaelispor ikinci yarıya tek değişiklik ile başladı. Kaleci Can Emre çıktı yerine Volkan girdi. 47'de Kocaelispor öne geçti. Rakip kalecinin hatasını iyi değerlendiren Sefa, Sinan’a pas verdi Sinan da topu rahat bir şekilde filelere yuvarladı. Sinan golün yazdıktan sonra yerine genç Rıza dahil oldu.

GENÇLER SINIFI GEÇTİ

Kocaelispor ikinci yarıda genç futbolcularına şans verdi. Volkan, Fatih, Ferhat, Onur Öztonga, Berk, Büyük Kerem, Celil, Küçük Kerem, Gökdeniz, Doğukan, Rıza buldukları süreleri iyi değerlendirdi. 75’te Gökdeniz ceza sahası sol çaprazından kaleye sert bir şut çekti. Kaleci Hüseyin topu iki hamlede kontrol etti. 84’te Kocaelispor atak yönü sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Rıza’nın kafa vuruşunda Sancaktepe savunması topu gol çizgisi üzerinden çıkardı.

14’ÜNDE EYÜP İLE

88’deKerem’in şutun savunmadan, 89’da da Celil kaleyi yoklasa da Sanacktepe savunması şutlara set oldu. Kalan sürede başka gol olmadı ve Kocaelispor Sancaktepe’yi 1-0 mağlup ederken oynadığı futbolla beğeni topladı. Yeşil Siyahlar 14 Ağustos’ta Eyüpspor ile Düzce Topuk Yaylası'nda kamptaki üçüncü hazırlık maçına çıkacak.

HAZIRLIK MAÇI KOCAELİSPOR:1 SANCAKTEPE BLD:0

SAHA: Von Otel Bolu

HAKEMLER: Serkan Deniz***, Serdar Oruç***, Fahrettin Yerlikaya***

KOCAELİSPOR: Can Emre***, (Dk. 46 Volkan Mert***), Kemal*** (Dk. 65 Onur Özyonga***), Kadir Öge*** (Dk. 65 Berk***), Ali Keten*** (Dk. 75 Ferhat***), Murat Başak*** (Dk. 55 Fatih***), Mesut*** (Dk. 65 Küçük Kerem***), Mert*** (Dk. 75 Doğukan***), Hamza*** (Dk. 55 Celil***), Burak Süleyman*** (Dk. 65 Gökdeniz***), Sefa*** (Dk. 55 Büyük Kerem***) Sinan*** (Dk. 47 Rıza***)

SANCAKTEPE BLD: Emre** (Hüseyin**), Burak**, Rahmi***, Hakan**, Ertuğrul**, İrfan**, Gürcan**, Cumhur**, K. Hakan**, Onur** (Doğukan**)

GOL: Dk. 47 Sinan (Kocaelispor)

Haber - Erdem ÖVÜÇ – Bolu

Foto – Ahmet AKAY