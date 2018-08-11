MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Devlet Bahçeli’nin ABD Başkanı Trump’ın attığı bir tweetin arkasından aşırı düzeyde yükselen döviz kurlarından sonra bugün akşamüzeri yaptığı açıklamada bu kumpasa karşı birliktelik çağrısında bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Bahçeli’nin yaptığı açıklamaların hemen ardından, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’ya “2018 yılında alınan hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa, pazartesi gününden itibaren Türk Lirası’na dönüştürülmesi” talimatını verdiği aktarıldı.
Bugün 09:05 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 11:45 TSİ )
Bahçeli'den dolar talimatı!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya’ya “2018 yılında alınan hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa, pazartesi gününden itibaren Türk Lirası'na dönüştürülmesi” talimatını verdi.
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Bugün 09:05 TSİ - Ekonomi
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Yorumlar
(1 )
Engin - ekmek su olmadan yaşanmaz lakin dolar olmadan çok güzel yaşanır
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