Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alan taverna müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu konser verdi. Slow şarkılarıyla bilinen ünlü Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, eski ve yeni şarkılarını Gebzeli hayranları için okudu. Sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nun hayranları sanatçının söylediği şarkılara eşlik etti. Efsane sanatçı Cengiz Kurtoğlu konsere gelen Gebze halkına ve bu organizasyonu hazırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini sundu. Usta ismin konseri 2 saat sürdü. Konser sonrasında Cengiz Kurtoğlu hayranları sanatçıyla resim çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
Bugün 09:15 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 12:48 TSİ )
Gebze’de Cengiz Kurtoğlu rüzgarı esti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. yıl yaz etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu Gebzelilere unutulmaz bir gece yaşattı.
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Bugün 09:15 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz