İdo Tatlıses, Darıcalılar'ı coşturdu!

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Festivali, Darıca Sahili'nde final yaptı. 41 gün süren ve her gece farklı bir şehrin kültürünün tanıtıldığı festivalin final gecesinde ünlü şarkıcı İdo Tatlı Ses ve Cihan Akboğa şarkılarını Kocaeliler için seslendirdi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye ilçe protokolünün yanı sıra, binlerce vatandaş akın etti. Cihan Akboğa tarafından verilen konserle başlayan gecede, Darıca Sahili’ni dolduran binlerce vatandaş, şarkılara eşlik etti.

İdo Tatlıses, hayranlarını coşturdu

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın selamlama konuşmasının ve Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Festivali’nde kültürlerini Kocaeli’ye taşıyan dernek başkanlarına hediye takdim etmesinin ardından sahneyi İdo Tatlıses devraldı. Genç sanatçı şarkılarını Kocaeliler için seslendirirken, alanı dolduran binlerce kişi de şarkılara bir ağızdan eşlik etti. Yaşananları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar, o anları cep telefonuna kaydetti. Yaklaşık 1 saat süren konserin ardından İdo Tatlıses, sahne performansı ile Kocaelililer’den tam not aldı.

“41 gece Darıca Sahilimiz’de bütün ülkemin güzel insanları ile birlikte olduk”

Festivalin final gecesinde konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 41 gün boyunca farklı kültürleri Darıcalılar’a yaşatmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, “Festival, öncelikle ülkemizin değişik il ve ilçelerinden şehrimize gelen vatandaşların birlik ve beraberliklerini pekiştirmek amacıyla yapılmıştır. Bu programın amacı şehirleri, kültürleri ve insanları buluşturmaktır. Hemşehri derneklerimizi de bu işin içerisine katarak, 41 gece Darıca Sahilimiz’de bütün ülkemin güzel insanları ile birlikte olduk. Her akşam farklı bir ile gittik. Örf, adet, geleneklerimizi, lehçemizi ve her şeyimizi paylaşma fırsatı bulduk. Vatandaşlarımızla birlikte, 41 gece boyunca Darıca Sahili’ni harman yeri olarak değerlendirdik” dedi.