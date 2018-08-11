Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.İ., Y.İ. ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, iş merkezinin 2. katında bulunan Gebze 6. Noterlik’de araç satış işlemi gerçekleştirmek için binadaki asansörü kullanmak istedi. Vatandaşların bindikleri asansör, bir süre yukarı çıktıktan sonra bir anda aşağıya düştü. Düşen asansördeki 3 kişinin mahsur kaldığını gören binadaki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri, asansörün kapısını kırarak mahsur kalan vatandaşları kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 kişinin sağlık ekiplerince ayakta yapılan sağlık kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bugün 09:22 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:32 TSİ )
Düşen asansörde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Gebze'de araç satış işlemleri için notere gitmek isteyen 3 kişi, bindikleri asansörün düşmesi sonucunda mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından asansörde mahsur kalan vatandaşlar, kurtarıldı.
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Bugün 09:22 TSİ - Asayiş
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