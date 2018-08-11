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Zorla 10 milyon liralık senet imzalatılan iş adamı, bacaklarından vuruldu

İstanbul’da bir kamu kurumunun alt yapı ihalesini alan müteahhit, anlaşmayı feshettiği gerekçesiyle taşeron şirketin sahibi ve oğlu tarafından silahla vuruldu. Oğlunu azmettirdiği iddia edilen şüphelinin, iş adamına zorla 10 milyonluk senet imzalatıldığı ileri sürülürken, silahla ateş eden zanlının daha önce FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanıp serbest bırakıldığı öne sürüldü.

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Olay, 17 Mayıs tarihinde meydana geldi. Polis kaynaklarına dayanan iddialara göre, müteahhit C.D., önceki yıllarda bir kamu kurumuna ait alt yapı ihalesi aldı. İş adamı, aldığı ihalenin bir kısmının yapımı için başka bir taşeron firmayla anlaştı. Aradan geçen zaman içinde iş adamı C.D., bir süre sonra ihalenin bir kısmını verdiği N.D. ve oğlu Y.D.'nin sahibi olduğu şirketin iş sözleşmesini tek taraflı feshetti. Taşeron firma sahibi N.D. ve oğlu Y.D., iş adamı C.D.'nin firmasına gitti ve sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte baba N.D. ile oğlu Y.D., müteahhit C.D.'ye zorla 10 milyon liralık senede imza attırdı. İddiaya göre, zorla imzalatılan senedin ardından oğluna 'vur oğlum' diyerek azmettirdiği ileri sürüldü. Bunun üzerine Y.D.’nin, iş adamı C.D.’yi bacağından vurduğu ileri sürüldü.

Zanlı FETÖ soruşturması geçirmiş

Yapılan şikayetin ardından harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, azmettirici baba N.D. ile iş adamını silahla yaralayan Y.D.’nin peşine düştü. Yürütülen soruşturmada silahla ateş ettiği iddia edilen şüpheli Y.D.’nin daha önce Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) iddiasıyla yürütülen başka bir soruşturma kapsamında tutuklandığı ve daha sonra serbest kaldığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda belirlenen adreslerde bulunamayan baba ve oğlu için operasyonlarını genişleten ekipler, Y.D.'yi dün Kocaeli’de yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

Yakalanan Y.D. ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülürken, zanlının polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Polis, yakalanan şüphelinin azmettirici olduğu ileri sürülen babası N.D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan yakalanan Y.D. adlı şüphelinin kardeşinin de aynı soruşturma kapsamında silahla yaralama olayıyla ilgili arandığı iddia edildi.

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