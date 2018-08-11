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Gebze'de korsan taşımacılık yapan 38 araç bağlandı

Gebze'de polis ekiplerince korsan taşımacılık yapan araçlara yönelik yapılan denetimlerde, kontrol edilen 200 servis minibüsünden 38’i bağlanırken, 63 sürücüye de nakdi para cezası kesildi.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde korsan yolcu taşımacılığı yapan servis minibüslerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İl genelinde kurulan uygulama noktalarında yüzlerce servis minibüsü durdurularak, evrakları incelendi. Uygulamaların yoğunlaştırıldığı Gebze ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan 200 araçta incelemeler yapıldı. Yapılan kontrollerde kaçak yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen 38 servis minibüsü bağlanırken, 63 araç sürücüsüne de 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında cezai işlem uygulandı.

"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ KORSAN TAŞIMACILIK"

Yapılan uygulamalar ile kaçak yolcu taşımacılığının önüne geçildiğini belirten Gebze Servisçiler Odası İkinci Başkanı Yaşar Çelik, korsan taşımacılıkla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, “P plakalı olarak çalışan bine yakın esnafız. Bunun yaklaşık 900 kişisi Gebze, Çayırova, Darıca tarafında çalışıyor; geri kalanlar ise İzmit bölgesinde çalışan esnafız. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi korsan taşımacılıktır. Bununla ilgili çalışmalarımız ve mücadelemiz devam ediyor. Kocaeli genelinde 12 ilçede haftanın 4-5 günü sürekli denetlemeler yapıp mücadele ediyoruz. Ancak cezaların düşük olması bağlanan araçların sayısının düşük olması sebebiyle sıkıntılar yaşıyoruz. Bu da cezaların düşük olmasından kaynaklanıyor. Cezalarda düzenlemeler yapılmasını ve korsan taşımacılığın önüne geçilmesi için devletimizden yardım bekliyoruz. Gebze bölgesinde en büyük sıkıntının servisçilerin örgütsüz olması bunun için mücadelemizi yapmaya devam edeceğiz. Emniyet birimlerimize bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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