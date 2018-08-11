Kimliğine annesinin fotoğrafı basılan çocuk, sınava girebilecek

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Kezban Akgün, 14 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Akgün ile 7 Ağustos tarihinde çipli kimlik kartı almak üzere Nüfus Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Gebze İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek hem kendisi hem de oğlu için çipli kimlik kartı başvurusunda bulunan anne Akgün, 2 gün sonra kendisine teslim edilen kimlik kartını görünce şoka uğradı. Kargodan gelen kimlik kartını teslim alan anne Kezban Akgün, oğlu için düzenlenen kimlik kartına kendi fotoğrafının basıldığını gördü. Neye uğradığını şaşıran anne ve oğlu, gerekli düzeltmenin yapılması için Nüfus Müdürlüğüne başvuru yaptı. Kimliğine annesinin fotoğrafı basılan Halil İbrahim Akgün, 17 Ağustos'ta gireceği çıraklık sınavına alınamama korkusu yaşadığını dile getirdi.

17 AĞUSTOS'TA SINAVA GİREBİLECEK

Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Önce anne Kezban Akgün'ün kimlik başvuru işlemi gerçekleştirilmiş, daha sonra aynı memur tarafından oğul Halil İbrahim Akgün'ün kimlik başvuru işlemi yapılmış. Ancak bir önceki işlem esnasında sisteme yüklenen anneye ait fotoğrafın sehven oğul Halil İbrahim Akgün'ün kimlik fotoğrafı olarak yüklendiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. Yapılan hatanın giderildiği açıklamada Halil İbrahim Akgün’ün adına düzenlenen geçici kimlik geçici kimlik belgesi ile başvuru yaptığı 17 Ağustos’ta yapılacak olan çıraklık sınavına sorunsuz bir şekilde girebileceği belirtildi.