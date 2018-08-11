İzmit Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kozmetik firmasının ofisindeki klimada yangın çıktı. İş yerindeki çalışanlar bir yandan yangına kendi imkanları ile müdahalede bulunurken diğer yandan itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile yangını büyümeden söndürerek iş yerinde duman tahliyesi yaptı. Öte yandan yangına kendi imkanları ile müdahalede bulunan ve dumandan etkilenen K.D. isimli çalışana 112 ekipleri olay yerinde müdahale etti. İş yeri çalışanının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Klimadan çıktığı öne sürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 10:24 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:43 TSİ )
Kozmetik mağazasında YANGIN!
İzmit'te bir kozmetik mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Paniğe neden olan yangında 1 çalışan dumandan etkilendi.
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Bugün 10:24 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz