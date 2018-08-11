Kozmetik mağazasında YANGIN!

İzmit Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kozmetik firmasının ofisindeki klimada yangın çıktı. İş yerindeki çalışanlar bir yandan yangına kendi imkanları ile müdahalede bulunurken diğer yandan itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile yangını büyümeden söndürerek iş yerinde duman tahliyesi yaptı. Öte yandan yangına kendi imkanları ile müdahalede bulunan ve dumandan etkilenen K.D. isimli çalışana 112 ekipleri olay yerinde müdahale etti. İş yeri çalışanının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Klimadan çıktığı öne sürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.