Antrenman maçıydı. Skoru fazla önemsemesek de maçı kazanmak istedik. Futbolcularımız 3.hazırlık maçında isteklerimizin çoğunu yerine getirdi, verdiğimiz tüm talimatları uyguladı. Özellikle duran toplarda oldukça etkiliydik. Çalıştığımız her şeyi hem gençlerden hem de tecrübelilerden aldık.Fiziksel olarak yüzde 40-45’lerdeyiz. Daha iyi olacağız. Taraftar ile büyüyoruz. Bizleri yine yalnız bırakmadılar. Onlar için diyecek çok şey yok. Teşekkür ediyoruz.
Bugün 10:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:28 TSİ )
Galip Gündoğdu: Yüzde 40-45’lerdeyiz
Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, 1-0 kazanılan Sancaktepe Belediyespor hazırlık maçının ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:
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Bugün 10:26 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz