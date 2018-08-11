Galip Gündoğdu: Yüzde 40-45’lerdeyiz

Antrenman maçıydı. Skoru fazla önemsemesek de maçı kazanmak istedik. Futbolcularımız 3.hazırlık maçında isteklerimizin çoğunu yerine getirdi, verdiğimiz tüm talimatları uyguladı. Özellikle duran toplarda oldukça etkiliydik. Çalıştığımız her şeyi hem gençlerden hem de tecrübelilerden aldık.Fiziksel olarak yüzde 40-45’lerdeyiz. Daha iyi olacağız. Taraftar ile büyüyoruz. Bizleri yine yalnız bırakmadılar. Onlar için diyecek çok şey yok. Teşekkür ediyoruz.